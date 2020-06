Coronavirus nel mondo, oltre 700 mila casi in Brasile

Sono in aumento i casi in Brasile, che hanno superato i 700 mila casi, con 37 mila morti dall’inizio dell’epidemia da coronavirus. Negli Stati Uniti si sono superati ieri i 2 milioni di casi di Covid-19, con 113 mila decessi ed un numero di terapie intensive intorno alle 17 mila unità.

Il Regno Unito ha raggiunto i numeri spagnoli per quanto riguarda i contagiati, con entrambi i paesi che sono sui 288 mila positivi, anche se le vittime del Regno Unito sono oltre 40 mila. In Italia si sono raggiunti i 34 mila decessi, il secondo paese in Europa per numero di vittime, come confermato nella giornata di ieri dal bollettino della Protezione Civile.

Salgono i casi in India e Peru, che hanno superato il numero di positivi della Germania, che rimane il paese in Europa con la minor mortalità.