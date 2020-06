Coronavirus, studio Harvard: “In Cina circolava già ad agosto”

Secondo quanto riferito da uno studio della Harvard Medical School, in collaborazione con la Boston University, il coronavirus potrebbe essere finito in circolazione in Cina dallo scorso agosto. Sono state analizzate delle immagini satellitari, che mostrano come già ad ottobre 2019 ci fu un notevole aumento dei pazienti, un segnale che potrebbe indicare come il coronavirus fosse già in circolazione. Le autorità cinesi hanno comunicato l’esistenza del virus alla fine di dicembre.

I casi nel mondo hanno superato i 7 milioni, con l’America Latina che ha visto i maggiori incrementi nelle ultime settimane. Il ministro degli Esteri della Cina, Hua Chunying, ha respinto ogni accusa: “Questo è ridicolo, giungere a questa conclusione tramite osservazioni del traffico”.

Le immagini satellitari secondo gli esperti indicano un aumento degli ingressi in ospedale da agosto 2019, con un picco a dicembre 2019. Sono stati osservati sei ospedali, dei quali cinque sono stati considerati con notevoli aumento delle automobili nei parcheggi. Inoltre in quel periodo è aumentato anche il volume di ricerca delle parole “diarrea” e “tosse”.