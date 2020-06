HBO produrrà una serie tv sul videogioco “Last of Us”

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore da parte di HBO, con la trasposizione dell’opera videoludica “Last of Us” sul piccolo schermo. La saga di successo, in procinto di far uscire il secondo capitolo il prossimo 19 giugno, sarà oggetto del lavoro di Craig Mazin, già autore della miniserie Chernobyl, vincitrice di molti premi e considerata una delle migliori serie tv dello scorso anno. Insieme a Craig Mazin ci sarà anche Johan Renck, che ha diretto Chernobyl e potrebbe girare il primo episodio, per poi passare come produttore esecutivo.

Last of Us ha avuto un notevole successo tra i videogiocatori, diventando un fenomeno globale, grazie alla sua trama e storia ambientata in uno scenario post-apocalittico.