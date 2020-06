Istat, crollo dei consumi del 4%

I consumi sono crollati del 4% nel primo trimestre 2020, come ha riferito l’Istat, in correlazione con l’epidemia da coronavirus che è iniziata alla metà di febbraio. Il rapporto sui consumi delle famiglie italiane mostra come la spesa media mensile sia calata del 4%, inoltre se si esclude la spesa alimentare e per la casa, questo valore sale al 12% di perdita di consumi rispetto al primo trimestre 2019.

Nel 2019 la spesa media mensile delle famiglie italiane era di 2.560 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2018, mentre quest’anno c’è stato un calo del 4% che va a pesare sull’economia italiana nel suo complesso.