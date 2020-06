Piano Colao, ecco tutti gli articoli: dallo smart working ai tagli di tasse

Il “Piano Colao” è stato reso pubblico nella giornata di ieri, con la comunicazione a Palazzo Chigi della conclusione della task force, messa insieme per creare dei piani per il rilancio del paese. Il comitato di esperti si era insediato lo scorso 10 aprile, per volontà del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In concomitanza con la presentazione del piano sono stati indetti anche gli “Stati Generali dell’Economia”, che hanno creato polemiche all’interno della maggioranza.

La struttura del piano

All’interno del piano ci sono suddivisioni tematiche:

Imprese e Lavoro

Infrastrutture e Ambiente

Turismo, Arte e Cultura

Pubblica Amministrazione

Istruzione, Ricerca e Competenze

Individui e Famiglie

Per ogni misura viene indicato se le coperture sono pubbliche, private o senza la necessità di finanziamento.

Oltre 120 pagine di misure

A questo indirizzo è possibile sfogliare il pdf realizzato da Vittorio Colao e della sua task force in otto settimane.