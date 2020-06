Usa 2020, sondaggio Cnn: “Biden avanti di 14 punti su Trump”

Secondo un sondaggio della Cnn sulle prossime presidenziale americane, l’ex vicepresidente Joe Biden sarebbe in vantaggio di 14 punti su Donald Trump. A causa delle proteste su George Floyd ci sarebbe un calo del supporto degli indipendenti a Trump, che porterebbe il vantaggio di Biden oltre i 14 punti. I tentativi di gestione della situazione con le proteste nelle strade non hanno convinto l’elettorato. Biden avrebbe il 55% di voti favorevoli, mentre l’attuale presidente si ferma al 41%. Il dato sulla presidenza Trump è positivo per il 38%, mentre il 57% non approva l’attuale amministrazione.

Fonti dello staff di Donald Trump hanno fatto sapere, tramite l’agenzia americana Axios, di stare lavorando ad un nuovo messaggio elettorale da portare avanti nei prossimi mesi, come era stato il “Make America Great Again”.