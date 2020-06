Coronavirus, parenti vittime di Bergamo chiedono incontro a Mattarella

I parenti delle vittime da coronavirus di Bergamo hanno richiesto un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà in città il 28 giugno per commemorare i morti da Covid-19. Con l’associazione “Noi denunceremo” è stato richiesto un incontro ufficiale con il capo dello Stato, come spiegato dal legale del comitato, Consuelo Locati: “Sarebbe un gesto significativo da parte di Mattarella, chiediamo di indagare per capire cosa sia successo”.

Il comitato chiede un incontro ufficiale, come un “riconoscimento” per dare la voce alle persone colpite dal coronavirus. Il legale ha spiegato anche di aver perso il padre a causa del Covid-19: “Vogliamo capire cosa non ha funzionato”. Oggi è stato organizzato il “Denuncia Day”, durante il quale cinquanta persone presenteranno i loro esposti in Procura a Bergamo.