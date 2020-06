Coronavirus, Walter Ricciardi: “Più tamponi, 80% dei contagi in famiglia”

L’esponente dell’Oms e consulente del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, è tornato sulla questione dei test in Lombardia, chiedendo che ne vengano effettuati di più. “Bisognerebbe fare più test e migliorare il sistema dei contatti, l’80% dei contagi avviene in famiglia. Stiamo controllando le fabbriche e le Rsa, ma non le famiglia, dove si diffonde il virus”, queste le parole di Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica.

Per Ricciardi occorre controllare in maniera rapida i contagiati ed i familiari, perché il coronavirus “ha un’alta contagiosità” e si può diffondere in poco tempo un focolaio: “In una settimana ti ritrovi con 2mila casi, se non vengono isolati i focolai”.

Inoltre l’esperto ha sottolineato come ci sia molta differenza tra Regioni sul modo di effettuare i test: “Alcune cercano molto e trovano poco ed altre che trovano molto ma cercano poco”.

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore il nuovo focolaio a Roma, nell’ospedale San Raffaele, con oltre 30 persone che sono state trovate positive al coronavirus. La struttura è stata isolata e si procederà con la ricerca della diffusione attraverso i test.