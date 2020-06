F1 2020 Deluxe in offerta e accesso anticipato su Amazon

Grazie ad un’esclusiva tra Codemaster ed Amazon è possibile accedere in anticipo a F1 2020, l’atteso nuovo gioco ufficiale di Formula 1, diventato molto popolare nell’ultimo periodo grazie al campionato di Esports organizzato dalla FIA, con partecipanti d’eccezione, come Charles Leclerc e Alexandre Albon.

Per quanto riguarda F1 2020 è disponibile il preordine della “Schumacher Edition”, che contiene dei contenuti speciali. Con l’edizione speciale è compreso il DLC della Seventy Edition, per festeggiare il 70esimo anniversario della Formula 1, con macchine storiche e la partecipazione virtuale del personaggio di Micheal Schumacher, con design, tute e celebrazioni sul podio. Di seguito il preordine di F1 2020, che è al momento in sconto a 69 euro invece di 80.

Con questa esclusiva si accede in maniera anticipata il 7 luglio, invece del 10 luglio, giorno previsto per il lancio ufficiale di F1 2020 in tutto il mondo. In questa edizione si potrà creare il proprio team di Formula 1 e gareggiare con tutti i piloti ufficiali, in locale o multiplayer.