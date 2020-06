Fraccaro annuncia il “Reddito energetico” da 200 milioni di euro

Il sottosegretario Riccardo Fraccaro ha annunciato il “Reddito energetico”, un’altra forma di sussidio per i cittadini che vogliono investire in pannelli fotovoltaici senza costi da attuare. Questa misura sarà destinata ai cittadini più in difficoltà, come ha spiegato Fraccaro, che ha ideato la proposta.

“C’è uno stanziamento deliberato dal Dipartimento per la Programmazione Economica di 200 milioni di euro, che andrà a istituire il reddito energetico”, queste le parole di Fraccaro. Non sono ancora stati resi noti i parametri per i quali si potrà accedere a questo fondo, probabile una soglia di reddito prevista per poter utilizzare i finanziamenti.