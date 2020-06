Funerale George Floyd, migliaia di persone a New York

Migliaia di persone si sono raccolte nelle strade per l’ultimo saluto a George Floyd, con i funerali che si sono svolti in forma privata nelle ultime ore a Houston. Nella 42esima strada a New York si sono radunate migliaia di persone, come anche a Washington e Los Angeles. George Floyd, l’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio da un agente di polizia, è stato sepolto a Pearland, in Texas, vicino alla madre.

Il feretro è arrivato con una carrozza trainata da cavalli, con circa 500 invitati al funerale, svoltosi in maniera privata ma trasmesso sui media americani.

Joe Biden invoca la giustizia razziale: “Dobbiamo dare una risposta ai nostri figli quando chiedono perché. Solo quando sarà fatta giustizia per George Floyd saremo sulla strada giusta in America”, queste le parole del candidato democratico alla Casa Bianca.