HBO rimuove “Via col Vento” dal catalogo: “Ha contenuti razzisti”

Una mossa a sorpresa di HBO, popolare network americano di film e serie tv, che ha tolto dal suo catalogo “Via col Vento”, per i contenuti razzisti presenti. Il film del 1939 è stato tolto dopo le proteste per la morte di George Floyd, come ha spiegato un portavoce di HBO Max alla rivista Variety: “Si tratta di un prodotto del suo tempo e presenta alcuni pregiudizi etnici e razziali. Queste rappresentazioni erano sbagliate allora e lo so oggi”, questa la posizione ufficiale dell’azienda.

“Via col Vento” è un film tratto dal romanzo omonimo di Margaret Mitchell, ambientato nella Guerra di Secessione. La protagonista è Rossella O’Hara, figlia di un proprietario di una piantagione della Georgia. Vinse 8 Oscar e venne acclamato dalla critica, inoltre Hattie McDaniel, l’attrice che interpreta la balia di Rossella, fu la prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar.

Secondo quanto reso noto il film sarà modificato, con l’aggiunta di una denuncia all’inizio della pellicola, che sarà mantenuta nell’adattamento originale.