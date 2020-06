Stati Generali, il premier Conte si prepara. Irritazione PD, apertura di Forza Italia

Entro la fine della settimana dovrebbero iniziare gli Stati Generali dell’Economia, come proposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per coinvolgere tutte le parti sociali, maggioranza ed opposizione, per il piano di rilancio post-Covid. Al centro ci sarà il “piano Colao” presentato nei giorni scorsi (qui il testo integrale), con critiche da parte del PD su alcuni temi, come il condono dei contanti. Gli Stati Generali si terranno a Villa Pamphili a Roma, dove potrebbe esserci anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in videoconferenza.

Irritazione PD

Il Partito Democratico ha manifestato irritazione da quando sono stati annunciati gli Stati Generali, per il poco tempo di preavviso che il premier Conte ha fornito alla maggioranza. Palazzo Chigi ha precisato che non ci sono tensioni con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, come era stato pubblicato da alcuni quotidiani.

Apertura delle opposizioni

Sono arrivate parole positive da quasi tutti i membri del centrodestra, con Forza Italia che ha aperto al dialogo, mentre Salvini ha rilanciato alcuni punti del piano Colao: “Sono simili a quelli proposti dalla Lega”, non chiudendo, dunque, a possibili intese su alcuni temi. Più dura la posizione di Fratelli d’Italia, che non ha commentato i provvedimenti del piano Colao.

Salvini ha poi aggiunto: “Meglio tornare al voto”, ribadendo la posizione della Lega per le elezioni politiche, rilanciate anche da Giorgia Meloni, che chiede un Election Day in autunno con le elezioni politiche.