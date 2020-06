Coronavirus, Gimbe: “Si fanno troppi pochi tamponi in Italia”

La fondazione Gimbe, già al centro delle polemiche per le parole di Nino Cartabellotta nei giorni scorsi, ha criticato l’operato del governo nella gestione attuale del Covid-19, per il basso numero di tamponi che si stanno effettuando. Negli ultimi giorni si è notato un decremento nel numero di tamponi rispetto al mese di maggio, quando se ne effettuavano circa 75 mila al giorno, mentre ora siamo su circa 50 mila. Ieri si sono quasi raggiunti i 60 mila tamponi sul territorio italiano, come comunicato dalla Protezione Civile.

C’è da precisare che in questi numeri sono compresi anche i tamponi effettuati per poter dimettere le persone e considerarle “guarite”. Difatti servono 3 tamponi per poter dichiarare una persona negativa al coronavirus ed ogni giorno circa mille persone vengono dimesse.

“Dal periodo che parte il 23 aprile e si conclude il 10 giugno, il trend dei tamponi è in calo nelle ultime due settimane, specialmente nelle regioni più colpite”, questo si legge nel rapporto della Fondazione Gimbe. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania hanno ridotto i loro test di oltre 2mila tamponi al giorno, mentre sono aumentati di oltre 5 mila in Emilia-Romagna.