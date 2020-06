Coronavirus, Gori accusa la Lombardia: “Nasconde i dati sui decessi”

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha denunciato pubblicamente l’operato della Regione Lombardia, per delle incongruenze nella comunicazione dei dati quotidiani. Secondo Gori, infatti, non verrebbero più pubblicati dalla Regioni i decessi suddivisi per provincia.

“Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano di più, hanno secretato i dati per provincia”, questa la posizione del sindaco Gori, che chiede maggiore trasparenza per quanto riguarda i dati, oltre a segnalare un numero maggiore di morti rispetto a quelle comunicate in questi giorni.

Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica + i dati divisi.

Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di + di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

Negli ultimi giorni sono stati segnalati in media 30 decessi al giorno, di molto inferiori rispetto al mese scorso, quando questo numero era ancora a tre cifre. In generale senza un tampone che accerti che la morte sia avvenuta per coronavirus, in tutto il territorio italiano è stato mostrato come il numero dei decessi sia di molto maggiore ai dati ufficiali.