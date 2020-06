Coronavirus, Speranza: “Virus circola ancora, obbligo collaborazione tra partiti”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha tenuto un’informativa alla Camera, dove ha parlato dell’epidemia da coronavirus e sulla diffusione sul territorio italiano. La risoluzione del ministro era stata votata ieri al Senato, con 124 voti a favore e 90 contrari. Oggi alla Camera sono arrivati 254 voti favorevoli, mentre è stata bocciata una risoluzione delle opposizioni.

“La seconda ondata non è certa ma probabile”, queste le parole del ministro su una possibile seconda ondata da Covid-19. “Bisogna dunque essere pronto, l’epidemia non è conclusa, ci sono ancora focolai di trasmissione attivi ed il virus, specialmente attraverso gli asintomatici, continua a diffondersi”, ha dichiarato Speranza.

Obbligo collaborazione tra partiti

“La collaborazione tra le forze politiche non è una scelta, ma un obbligo per tutti in questa fase”, ha dichiarato Speranza. Per il ministro ancora non ci sono le condizioni per l’apertura a paesi non europei,