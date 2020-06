PS5, oggi alle 22 evento ufficiale per presentare i giochi next-gen

Sony ha posto l’attenzione sulla data dell’11 giugno per quanto riguarda la nuova console, la PlayStation 5, che questa sera sarà al centro dell’evento che mostrerà i primi giochi confermati per la PS5. Ci sono già delle anticipazioni, tra le quali un possibile nuovo gioco di Batman che uscirebbe direttamente sulla PS5.

Come è stato reso noto nell’annuncio ufficiale da parte di Sony l’evento durerà due ore, mentre lo “showcase” dei prodotti digitali circa un’ora, come confermato da Jim Ryan, CEO di Sony. L”evento è stato chiamato “The Future of Gaming” e fa riferimento ai giochi che saranno commercializzati quando la nuova PS5 vedrà la luce e che sono attualmente già in fase di sviluppo. Sony ha confermato la diretta su Twitch e Youtube dell’evento a partire dalle 22 ora italiana.

Last of Us 2, l’ultimo grande capitolo per PS4?

Tra pochi giorni potrebbe uscire l’ultimo grande titolo per PS4, Last of Us 2, molto atteso dai fan e già disponibile per il preordine online (in offerta a 60 euro), con data di uscita fissata per il prossimo 19 giugno.

