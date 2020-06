Roma, auto contro un muro sulla Tuscolana: un morto

Una smart guidata da un ragazzo di 20 anni e con la presenza di un altro di 19 anni è finita contro un muro in via Tuscolana 2170 a Roma. Il giovane di 20 anni è morto sul colpo, come riferito dai soccorsi che sono giunti sul luogo dell’incidente. Le autorità hanno riferito che il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro il muro, una delle ipotesi è quella dell’alta velocità.

L’altro ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso, si trova ora al San Giovanni. Sul posto sono stati effettuati i rilievi da parte della polizia di Roma Capitale, che dovranno aprire un fascicolo per capire la dinamica dell’incidente.