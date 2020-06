Spread Btp-Bund oggi 11 giugno: netto rialzo in apertura

Lo spread Btp-Bund di oggi 11 giugno conferma l’andamento in netto rialzo avuto nella giornata di ieri, quando aveva aperto a 177 punti base, per poi salire fino alla chiusura di 184 punti base. In apertura oggi lo spread Italia sale di altri 4 punti base e si attesta a 188 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è salito oltre l’1,50%, in netto aumento rispetto alla settimana scorsa, quando era vicino all’1,40%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 187,4 -0,63% 1,505 Austria 27,8 -135,90% -0,092 Belgio 39,5 -64,84% 0,023 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 40,6 -49,33% 0,038 Grecia 174,9 -0,33% 1,379 Irlanda 45,4 -40,00% 0,084 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 104,9 6,29% 0,727 Paesi Bassi 19,5 -24,47% -0,176 Portogallo 97,4 -7,15% 0,604 Slovacchia 40,4 -79,01% 0,03 Slovenia 69,5 -26,16% 0,256 Spagna 101,2 -6,08% 0,642

Lo spread della Grecia rimane saldamente inferiore a quello italiano, dopo il sorpasso storico della scorsa settimana. Rimangono negativi i rendimenti di Austria, Finlandia e Paesi Bassi, mentre la Francia ha uno spread molto vicino allo zero. In risalita anche lo spread della Spagna, che ha nuovamente superato quota 100, come anche quello del Portogallo.