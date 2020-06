Stasera in TV 11 Giugno, cosa vedere tra programmi tv, film e serie tv

Questa sera ci sono molti film in TV sia sulle reti in chiaro, sia sulle reti pay-tv di Sky e Mediaset. Su Italia 2 c’è il popolare film “V per Vendetta”, che negli anni è stato citato anche in ambito politico da diversi esponenti.

Programmi tv di stasera delle reti in chiaro

Rai 1 – 21.25 – Che Dio ci aiuti (Fiction)

Rai 2 – 21.20 – Petrolio – Senza Respiro (Attualità)

Rai 3 – 21.20 – Ogni cosa è illuminata (Film)

Un uomo parte alla ricerca di una donna in Europa che salvò la vita di suo nonno durante l’olocausto.

Durata: 1h 46m

Anno: 2005

Cast: Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova

Rai 4 – 21.20 – Private Eyes (Serie Tv)

Rete 4 – 21.25 – Dritto e Rovescio (Politica)

Canale 5 – 21.22 – New Amsterdam (Serie Tv)

Italia 1 – 21.30 – Din don – Una parrocchia in due (Film)

Un manager musicale deve sfuggire ad un boss a cui ha fatto perdere dei soldi e si presenta come viceparroco in una chiesa di paese.

Durata: 1h 30m

Anno: 2018

Cast: Enzo Salvi, Maurizio Battista

Italia 2 – 21.20 – V per Vendetta (Film)

Una pellicola divenuta molto popolare per le proteste contro la politica, che sono state anche d’ispirazione per alcuni movimenti politici che si sono formati negli anni. Ambientato in una Londra del futuro, dove è presente un regime totalitario.

Durata: 2h 10m

Anno: 2005

Cast: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith

La7 – 21.15 – Siamo tutti Alberto Sordi (Film)

Una collezione di tutti i film di Alberto Sordi, che viene riproposta al grande pubblico.

Durata: 1h 30m

Anno: 2020

Tv8 – 21.30 – Segui l’onda (Film)

Cora è una modella che si trova nel suo miglior momento. Deve fare delle scelte e si trasferisce in Australia.

Durata: 1h 25m

Anno: 2017

Cast: Debby Ryan, Genevieve Hegney, Andrew Creer, Naomi Sequeira

Iris – 21.00 – Hollywood Homicide (Film)

Due detective indagano su un omicidio a Los Angeles, ma vengono messi sotto inchiesta.

Durata: 1h 55m

Anno: 2003

Cast: Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington e Lolita Davidovich

Programmi tv con abbonamento a Sky Cinema e Mediaset Premium

Sky Cinema Uno – 21.15 – Se son rose (Film)

Film di Pieraccioni, che parla di una storia legata a Peter Pan. Un uomo di 50 anni è costretto dalla figlia a riallacciare i rapporti con le sue ex.

Durata: 1h 30m

Anno: 2018

Cast: Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi

Sky Cinema Collection – 21.15 – Men in Black: International (Film)

Molly è una bambina quando incontra un mostro alieno, che riuscirà a fare fuggire. Vede l’intervento dei Men in Black, ma mantiene il segreto.

Durata: 1h 55m

Anno: 2019

Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall

Premium Cinema – 21.15 – Ex machina (Film)

Un programmatore della più grande compagnia al mondo, vince un concorso e potrà trascorrere una settimana in montagna. Dovrà partecipare ad un esperimento, con una ragazza robot.