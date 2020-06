Conte: “Folle pensare ad un mio partito. Obiettivo sblocco appalti”

Il premier Conte ha parlato dell’eventualità di formare un partito, come stimato già da alcuni istituti di sondaggi politici (qui quello di Ixé; qui quello di Quorum/YouTrend; qui quello di EMG Acqua).

“Folle pensare ad un mio partito, non ci dedico nemmeno una caloria”, ha dichiarato Conte in un’intervista a Repubblica. Esclusa quindi per ora una nuova forza politica creata dal presidente del Consiglio, come accadde in passato con Scelta Civica di Mario Monti.

Piano per gli Appalti

Poi ha annunciato un piano per gli appalti: “Stiamo lavorando ad una rete unica in fibra ottica sul territorio nazionale”, ha annunciato Conte, sottolineando anche altre misure, come Impresa 4.0 plus, che avrà degli incentivi per la digitalizzazione delle imprese.

Ci sarà una semplificazione del codice degli appalti, che porterà l’autorizzazione attuale da 5 anni a 5 settimane. Conte annuncia anche l’Alta Velocità al Sud, con i collegamenti da Roma verso Genova, Pescara ed Ancona.