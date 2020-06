Stasera in TV 12 Giugno, cosa vedere tra Juve-Milan, “Notte prima degli esami” ed altri film

Questa sera in tv ci sono diversi film, come Nothing Hill su Canale 5 e “Notte prima degli esami” su Rai 3. C’è il ritorno del calcio con Juventus-Milan su Rai 1, per la gara di Coppa Italia.

Programmi tv sulle reti in chiaro

Rai 1 – 20.30 – Coppa Italia – Juventus Vs Milan Semifinale (Calcio)

Rai 2 – 21.20 – Il gioco del ricatto (Film)

Rachel accompagna la figlia ad una gita scolastica, ma dopo una visita allo zoo sparisce. A quel punto uno sconosciuto la contatta e le dice cosa deve fare.

Durata: 1h 30m

Anno: 2019

Cast: McKinley Blehm, Scottie Thompson, Lucas Kerr

Rai 3 – 21.20 – Notte prima degli esami (Film)

Luca ed i suoi compagni di classe si preparano ad affrontare gli esami di maturità degli anni ottanta.

Durata: 1h 35m

Anno: 2006

Cast: Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis, Elena Bouryka

Rai 4 – 21.18 – Obsessed – Passione fatale (Film)

Una segretaria diventa ossessionata dal suo capo, diventando un pericolo anche per la sua famiglia.

Durata: 1h 45m

Anno: 2009

Cast: Idris Elba, Beyoncé Knowles, Ali Larter, Jerry O’Connell, Bonnie Perlman, Christine Lahti

Rete 4 – 21.25 – Quarto Grado (Attualità)

Canale 5 – 21.21 – Nothing Hill (Film)

Un commesso si innamora di un’attrice che entra nel suo locale di Nothing Hill a Londra. I due provano a tentare, nonostante la situazione.

Durata: 2h 4m

Anno: 1999

Cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Emma Chambers, Rhys Ifans, Tim McInnerny, Gina McKee

Italia 1 – 21.30 – Olè (Film)

Archimede e Salvatore sono due docenti. I due si stuzzicano spesso e si ritrovano insieme durante una gita scolastica in Spagna. Il viaggio sarà ricco di disavventure.

Durata: 1h 45m

Anno: 2006

Cast: Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Natalia Estrada, Daryl Hannah

La7 – 21.25 – Propaganda Live (Politica)

Tv8 – 21.30 – Italia’s Got Talent – Best Of (Talent)

Iris – 21.00 – Effie Gray – Storia di uno scandalo

Ambientato durante il periodo vittoriano, Effie Gray è spinta dai genitori a frequentare John Ruskin, una persona molto complessa. Alla fine i due si uniscono in matrimonio e si trasferiscono a Venezia, ma il legame diventa più teso dopo i primi anni.

Durata: 1h 45m

Anno: 2016

Cast: Dakota Fanning, Greg Wise, Tom Sturridge, Emma Thompson, Robbie Coltrane

Programmi tv a pagamento su Sky Cinema e Mediaset Premium

Sky Cinema Uno – 21.15 – Codice 999

Michael Atwood usa il suo ex gruppo di militari per effettuare delle rapine in banca. Entrerà la mafia russo-israeliana a commissionare una missione.

Durata: 1h 55m

Anno: 2016

Cast: Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, Aaron Paul

Sky Cinema Collection – 21.15 – Automata

Ambientato nel 2044 con la Terra che si sta desertificando per colpa dell’uomo. I robot sono sempre più presenti e vengono trattati da operai. Ma qualcuno riesce ad alterare un robot.

Durata: 1h 50m

Anno: 2014

Cast: Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sorensen, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster

Premium Cinema – 21.15 – A star is born

Remake di “Nata una stella”, che è stato anche premiato ai Golden Globe, con la presenza di Lady Gaga.