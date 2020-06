Family Act, approvato nel consiglio dei ministri

Il Family Act è stato approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri, la misura voluta ed ideata dalla ministra alla Famiglia, Elena Bonetti, e che era stata presentata anche alla Leopolda nel mese di ottobre. Questo provvedimento introduce il contributo per il pagamento degli asili nido e delle materne, anche fino al 100% del costo. Il congedo per i padri sale a dieci giorni, che possono essere utilizzati anche per andare a parlare con i prof.

“L’Italia riparte dalle famiglie, il primo piano integrato per le politiche familiari”, questa la dichiarazione della ministra dopo l’approvazione. Presente anche il premier Conte al Consiglio dei ministri: “Il Family act sosterrà la genitorialità e favorirà la crescita dei bambini”, ha dichiarato ai cronisti.

Polemiche per l’assegno unico

C’è stata una polemica tra Italia Viva e PD per la misura principale del provvedimento, l’assegno unico per i figli, che il Partito Democratico ha voluto ripresentare in Commissione alla Camera con una proposta di legge delega, ufficialmente “per fare prima”. Possibile che non si voglia lasciare ad Italia Viva l’intera riforma, per questo Graziano Del Rio ha presentato la proposta che sarà votata lunedì in commissione. Per Italia Viva il testo approvato conteneva già l’assegno unico per i figli.

Saranno tolte tutte le altre detrazioni per la famiglia, con un risparmio di circa 16 miliardi di euro, e si manterrà questo assegno unico da fornire alle famiglie come mensilità.

L’assegno unico per i figli

Nel dettaglio queste sono le misure economiche previste: