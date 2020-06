Torino, mamma si lancia da finestra con la figlia a causa di un incendio

Una donna e la sua figlia di due anni si sono lanciate dal balcone della loro abitazione al terzo piano, nella città di Torino in via Rondissone 30. Secondo quanto riportato dai soccorsi le due sono state trasportate in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco, a causa dell’incendio che si sarebbe sviluppato all’interno del vano ascensore, con il fumo che è arrivato in tutto l’edificio.

La madre ha riportato diverse fratture e sta per entrare in sala operatoria, mentre la bambina avrebbe riportato un trauma neurologico ed è ora intubata. La bambina potrebbe essere trasferita all’ospedale infantile Regina Margherita.

L’incendio è ora sotto controllo, con le altre persone che erano all’interno dell’abitazione che sono state evacuate. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa che ha scaturito l’incendio.