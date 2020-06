Zone rosse, la pm Rota a Palazzo Chigi per ascoltare Conte

La pm della Procura di Bergamo, Maria Cristina Rota, è arrivata a Palazzo Chigi a Roma per sentire il premier Conte sui noti fatti delle zone rosse in Lombardia, come persona informata sui fatti. Il tema principale riguarda le zone rosse a Alzano Lombardo e Nembro, che per la Procura erano di competenza del governo, come riferito nei giorni scorsi dalla stessa pm Maria Cristina Rota. Sono stati sentiti anche i vertici della Regione Lombardia, con Attilio Fontana e Giulio Gallera sentiti la settimana scorsa, per fare luce sull’accaduto tra la fine di febbraio e inizio marzo.

Il presidente del Consiglio ha già rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti, spiegando che rifarebbe tutto sulle zone rosse. Inoltre ancora non è chiara l’ipotesi di reato e se ci saranno delle responsabilità penali. Finora tutti i testimoni sono stati sentiti come persone informate sui fatti e sempre oggi saranno sentiti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Se ci dovessero essere ipotesi di reato si passerebbe al Tribunale dei ministri di Brescia, che dovrà valutare il caso ed eventualmente chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamento.