Coppa Italia, Juventus-Milan finisce in parità. Ronaldo sbaglia un rigore

Il ritorno del calcio in Italia ha visto la prima gara con la Coppa Italia, che è andata in scena all’Allianz Stadium nella serata di ieri, per il ritorno tra Juventus e Milan. Si è qualificata la Juventus, con uno 0-0 che garantisce la qualificazione grazie al risultato della gara di andata. Dopo 95 giorni dall’ultima gara di Serie A il calcio italiano è tornato in campo. Cristiano Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore nei primi minuti di gara, ma non ha inciso sul risultato finale in termini di qualificazione.

La Juventus si qualifica così per la finale di Coppa Italia, che si terrà mercoledì prossimo a Roma, con la sfida tra la vincente di Napoli ed Inter, che si affronteranno questa sera per il ritorno della semifinale.