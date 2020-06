Stasera in TV 13 Giugno, c’è la semifinale Napoli-Inter e film con DiCaprio e Hitchcock

Questa sera in TV andrà in onda la seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter su Rai 1, oltre a diversi film popolari sulle reti in chiaro ed a pagamento. Su Iris c’è il film con Leonardo DiCaprio “Nessuna Verità”, mentre su La7 c’è un film di Hitchcock.

Programmi tv sulle reti in chiaro

Rai 1 – 20.30 – Napoli-Inter (Calcio)

Rai 2 – 21.05 – Ossessione senza fine (Film)

Un film con tematica principale dello stalking. Dopo aver salvato una giovane ragazzo, un cardiologo se ne innamora.

Durata: 1h 25m

Anno: 2015

Cast: Eric Roberts, Brianna Joy Chomer

Rai 3 – 21.45 – Un italiano in America (Film)

Il padre emigrato invita il figlio benzinaio in America. Il figlio parte con entusiasmo, ma il padre è pieno di debiti e finisce in carcere.

Durata: 1h 50m

Anno: 1967

Cast: Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Lou Perry

Rai 4 – 21.20 – A-Team 2010 (Film)

Un gruppo di ex militari della guerra del golfo utilizzerà le sue competenze per uscire di prigione, dopo essere stati arrestati per un reato non commesso.

Durata: 1h 55m

Anno: 2010

Cast: Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Quinton ‘Rampage’ Jackson, Dirk Benedict, Dwight Schultz

Rete 4 – 21.27 – Io, loro e Lara (Film)

Carlo è un prete missionario che pensa di non avere più la fede. Il suo ritorno a Roma dall’Africa gli crea dei problemi, con numerosi intrecci sentimentali.

Durata: 1h 55m

Anno: 2009

Cast: Carlo Verdone, Laura Chiatti, Angela Finocchiaro, Anna Bonaiuto, Marco Giallini, Sergio Fiorentini

Canale 5 – 21.21 – Guardia del corpo (Film)

Un ex della CIA diventa una guardia del corpo ed ora ha l’incarico di protezione di una rockstar. L’agente cerca di aumentare i sistemi di sicurezza.

Durata: 2h 10m

Anno: 1992

Cast: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs

Italia 1 – 21.30 – Il mio amico Nanuk (Film)

Ambientato in Canada, il giovane Luke scopre che un orso polare è stato diviso dalla mamma. Inizierà una missione per proteggere i cuccioli dai pericoli della zona.

Durata: 2h

Anno: 2014

Cast: Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Kendra Timmins, Duane Murray, Jacqueline Loewen

La7 – 21.15 – Caccia al ladro – To catch a thief (Film)

Il “Gatto” è un ladro di gioielli che si è rifugiato in Costa Azzurra. Ma si accorge di alcuni furti effettuati con la sua tecnica.

Durata: 1h 35m

Anno: 1995

Cast: Cary Grant, Grace Kelly, Charles Vanel, Jessie Royce Landis

Tv8 – 21.30 – Se scappi ti sposo (Film)

Ike deve consegnare entro un’ora il pezzo, facendo il giornalista, ma sente parlare di una donna, che è solita scappare all’altare. Scrive un articolo su di lei e successivamente finisce nella sua città casualmente.

Durata: 1h 55m

Anno: 1999

Cast: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo

Iris – 21.00 – Nessuna verità (Film)

Un agente CIA deve infiltrarsi in una cellula terroristica per sventare un attentato.

Durata: 2h 8m

Anno: 2008

Cast: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Simon McBurney, Michael Gaston

Programmi tv sulle reti a pagamento Sky Cinema e Mediaset Premium

Sky Cinema Uno – 21.15 – Gli uomini d’oro (Film)

Ambientato a Torino nel 1996, con protagonista un impiegato delle Poste definito “il Playboy”, che guida il portavalori. A pochi mesi dalla pensione, il ministro sposta in avanti la data per le pensioni. A quel punto rapinerà l’ufficio postale.

Durata: 1h 50m

Anno: 2019

Cast: Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone

Sky Cinema Collection – 21.15 – Alita – Angelo della battaglia (Film)

Un film tratto dall’omonimo manga. Alita è una cyborg che combatte ma prova emozioni umane.

Durata: 2h

Anno: 2019

Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein

Premium Cinema – 21.15 – Shazam! (Film)

Shazam era noto come Capitan Marvel, creato nel 1939. Billy Batson è un bambino con dei poteri e capirà che dovrà combattere contro le forze del male.