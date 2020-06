I migliori 10 laptop economici di giugno 2020

Con la fine dell’emergenza da coronavirus sono ripresi anche gli acquisti e gli sconti delle varie aziende che forniscono portatili e laptop per gli utilizzi più differenti, da quello casalingo a quello lavorativo ed al gaming. Ci sono diverse tipologie di utenti.

Laptop economici Giugno 2020

1. Lenovo IdeaPad S145

Questo laptop è uno dei più economici sul mercato, con un prezzo inferiore ai 300 euro e che fornisce comunque le funzionalità di base per un utilizzo casalingo. Questo è stato prodotto per chi non ha particolari esigenze di potenza e performance, mantenendo un prezzo molto basso per la media dei concorrenti.

Processore: AMD A6 9th Gen

RAM: 4 GB DDR4-SDRAM

Memoria: 256 GB SSD

Schermo: 15,6 pollici con risoluzione HD (1366 x 768)

Prezzo Amazon: 445 euro

2. Acer Aspire 3

Acer è uno dei marchi più economici sul mercato, sia per qualità dei prodotti, sia per il prezzo di vendita. In questo caso il portatile è predisposto con un processore Intel Core i3-6006U ed una scheda grafica integrata. Ha una potenza accettabile per un utilizzo quotidiano e per la fruizione dei contenuti multimediali, come Youtube e Netflix.

Processore: Intel Core i3-6006U

RAM: 8 GB DDR4

Memoria: 512 GB SSD

Schermo: 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920 x 1080)

Prezzo Amazon: 499 euro

Prezzo AvocShop: 519 euro

3. Acer Chromebook R13

Sempre un laptop Acer ma in questo caso si tratta del Chromebook R13, molto diverso dal precedente, a partire dal sistema operativo, Chrome OS. Si tratta del prodotto di Google per i laptop, con un processore MediaTek ed un display da 13,3 pollici.

Processore: MediaTek M8173C

RAM: 4 GB LPDDR3-SDRAM

Schermo: 13,3 pollici con risoluzione Full HD

Prezzo Amazon: 349 euro

4. HP 4QX25EA

Uno dei prodotti più economici di HP, con il modello 4QX25EA, con processore Intel ed una scheda grafica integrata. Si tratta di un portatile che garantisce prestazioni ottimali per l’utilizzo quotidiano.

Processore: Intel Core i3-7020U

RAM: 4 GB di SDRAM DDR4

Memoria: 256 GB SSD

Schermo: 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Prezzo Amazon: 626 usato

5. Lenovo IdeaPad 3

Un laptop che unisce qualità al prezzo contenuto rispetto ai concorrenti. Si fornisce con un processore Intel Core i3 ed una scheda grafica integrata. Il display è da 14 pollici con risoluzione HD.

Processore: Intel Core i3-1005G1

RAM: 4 GB DDR4

Memoria: 128 GB SSD

Schermo: 14 pollici con risoluzione (1.366 x 768)

Prezzo Amazon:

Prezzo Lenovo Store: 599 euro