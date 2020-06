Zone rosse, Conte ai pm: “Nessun ritardo del governo”

Il premier Conte ha riferito ai pm durante l’audizione di ieri sulle zone rosse di Alzano e Nembro. Per quanto riguarda il punto di vista del presidente del Consiglio, non ci furono ritardi dal punto di vista del governo per istituire le zone rosse nelle città più colpite, come è stato il caso di Alzano Lombardo e Nembro.

“Fontana e gallera costantemente informati”

Il sindaco di Nembro ha riferito che dalla fine di febbraio ci sono stati 120 decessi in città, superiore alla media di circa 20 degli anni passati per un periodo simile di tre mesi. Questi decessi sono probabilmente correlati all’infezione da coronavirus che si è diffusa in città e sulla quale la Procura di Bergamo sta indagando.

Secondo Conte il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Salute, Giulio Gallera, furono costantemente informati sui fatti inerenti Alzano e Nembro. Il premier ha anche spiegato che le regioni potevano emettere ordinanze restrittive.