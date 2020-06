Coronavirus nel mondo, torna la paura in Cina con 57 nuovi casi

Tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Cina, con 57 nuovi contagiati. Di questi 36 sono a Pechino, dove è stato isolato un mercato della carne nella giornata di ieri, con scuole e asili che sono stati chiusi in lockdown. I 36 casi a Pechino sono il numero più alto dall’inizio della pandemia, una città che non aveva avuto numerosi focolai nemmeno nel periodo più difficile per la Cina.

Negli Stati Uniti i casi sono aumentati ad oltre 2,1 milioni, con 117 mila morti, mentre le terapie intensive sono meno di 17 mila. In Brasile i casi sono aumentati a 850 mila, con 42 mila morti dall’inizio della pandemia. Anche in Russia sono in aumento positivi e morti, che hanno avuto un notevole incremento negli ultimi giorni.

L’India ha superato il numero di casi del Regno Unito, ma con meno morti, poco più di 9 mila. L’Italia resta il quarto paese al mondo per numero di morti, con 34 mila decessi dall’inizio della pandemia.