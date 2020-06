Renzi: “Fidanzarmi con Di Battista? Anche no”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto a Sky TG24 sull’attualità politica ed ha parlato anche di una possibile alleanza in futuro con il Movimento 5 Stelle, escludendo questa ipotesi. Il nome che si fa per la guida del M5S è quella di Alessandro Di Battista, oggi ospite di Mezz’ora in più su Rai 3, dove ha assicurato di non voler “picconare” il premier Conte.

“Fidanzarmi con Di Battista? Anche no. L’alleanza con il M5S era finalizzata a tirare fuori l’Italia dalle sabbie mobili ed evitare un capo dello Stato noeuro”, ha dichiarato Renzi, chiudendo di fatto la possibilità che ci sia una futura alleanza con il M5S.

Apertura da parte del PD, con Franceschini che ha spiegato come l’alleanza con il M5S sia possibile e che abbia lavorato bene sul settore turistico con Di Maio.