Elezioni, Zingaretti propone di non utilizzare le scuole come seggi

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha lanciato una proposta per le prossime elezioni amministrative, che si dovranno tenere nel mese di settembre, come ha proposto il governo. Per il leader del PD i seggi non si dovrebbero tenere nelle scuole, come accade da sempre, per evitare di far perdere ore di lezioni agli studenti, che sono stati lontani da scuola dal mese di marzo.

“No ai seggi nelle scuole, troviamo alternative”, questa la posizione chiara di Zingaretti, lanciata oggi e che verrà discussa all’interno della maggioranza del governo. Al momento non è chiaro quali potrebbero essere i luoghi alternativi dove tenere le elezioni.