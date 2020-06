Stati Generali, oggi è il giorno di Colao. Nove punti per ripartire

Oggi è la giornata prevista per la presentazione del “piano Colao”, il documento preparato dalla task force di Vittorio Colao per la ripartenza dell’Italia (qui il testo degli articoli). Le tematiche sono le più varie: dal 5G alla fibra ottica, con un capitolo dedicato ai progetti di automazione, oltre alle riforme della giustizia e del fisco. Tutti gli articoli sono stati racchiusi in 9 capitoli, che vanno per tematiche e saranno discussi negli Stati Generali.

Il premier Conte ha ringraziato Vittorio Colao: “Un contributo importante per l’elaborazione di un piano di governo”. Vittorio Colao si è collegato in videoconferenza dalle ore 9 alla presenza dei vertici del governo, tra cui anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.