Usa, Corte Suprema: “Non si può licenziare un dipendente perché gay o trans”

La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa sulla possibilità di licenziamento per motivi di origine sessuale, affermando che non è possibile licenziare una persona perché è gay o transgender. Questa decisione è stata presa dalla maggioranza, con 6 voti a favore e 3 contrari. Anche il presidente della Corte John Roberts ed il giudice conservatore Neil Gorsuch hanno votato con i giudici nominati dai democratici.

Secondo quanto affermato dai giudici, il titolo VII del Civil Rights del 1964 protegge non solo la discriminazione in base alla razza o alla religione, ma anche quelle sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. I lavoratori Lgbtq sono così protetti dalla legge che indica come “sesso” l’impossibilità di essere licenziati in quanto donne.