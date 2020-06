Bonus Bici Elettriche 2020, ecco i migliori modelli da città

Il mese scorso sono stati approvati ed inseriti nel decreto Rilancio gli incentivi per le bici elettriche, con un totale di sconto fino a 500 euro per tutti i cittadini che sono all’interno di una metropoli o di una città con più di 50 mila abitanti. Il totale del bonus bici elettriche è pari al 60% del prezzo totale, che sarà scontato da un’applicazione web che deve ancora essere pubblicata dal ministero dei trasporti.

Chi ha già acquistato una bici elettrica, potrà richiedere il rimborso del 60% presentando la fattura, mentre chi deve ancora acquistarla potrà ritirare un buono sconto dall’applicazione, che avrà dei venditori autorizzati scelti dal ministero.

I migliori modelli di bici elettriche da città del 2020

Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di acquisto di veicoli “sostenibili”, anche senza bonus bici le vendite erano già in aumento nei primi mesi dell’anno. La comodità e la facilità di utilizzo sono fattori che le rendono appetibili a molti cittadini. Ecco alcuni dei migliori modelli da utilizzare all’interno delle mura cittadine e nelle metropoli.

1. NCM Miami

Una delle migliori bici elettriche da città in commercio, anche se il prezzo non è del tutto economico rispetto ad altri modelli. In questo caso la qualità si paga, ma per sfruttare il bonus bici elettriche si andrebbe oltre il limite massimo di 500 euro, non ottenendo, dunque, il 60% sul totale.

Bici ideale per lunghi percorsi e per un utilizzo cittadino nel comfort migliore possibile. Il cambio è shimano che garantisce una guida silenziosa, mentre i freni sono idraulici, per garantire la maggiore sicurezza.

La batteria è molto potente, con una capacità di 768Wh ed un motore da 250 W, che garantisce la velocità massima per legge di 25 km/h. Presente il display di bordo integrato per scegliere il livello di pedalata assistita.

Peso 25 kg Batteria 768 Wh Velocità massima 25 km/h Autonomia 130 km (modalità eco) Tempi di ricarica 4-6 ore Ruote 26 pollici Prezzo senza bonus 1699 euro Prezzo con incentivi 1199 euro

2. i-Bike I- Fold 20

Una delle bici elettriche low cost migliori sul mercato, con la possibilità di sfruttare a pieno il bonus fornito dallo Stato, con un risparmio di oltre 400 euro rispetto al prezzo di listino.

Ha un motore da 250 W ed una batteria da 288 Wh, con un tempo di ricarica pari a 6 ore ed un’autonomia di 30 chilometri. Si tratta di una bici pieghevole che consente i rapidi spostamenti in città.

Peso 22 kg Batteria 288 Wh Velocità massima 25 km/h Autonomia 30 km Tempi di ricarica 6 ore Ruote 20 pollici Prezzo senza bonus 770 euro Prezzo con incentivi 308 euro

3. Fiido D3S

Questa bici elettrica pieghevole ha delle ruote da 16 pollici, con freni a disco che garantiscono una frenata sicura. Si chiude in maniera rapida, con tre punti di ripiego, garantendo comunque una guida confortevole.

L’autonomia totale è di 45 chilometri in modalità elettrica, che diventano 60 se si utilizza la pedalata assistita. Il motore è di 250 W e la velocità massima di 25 km/h.

Peso 18 kg Velocità massima 25 km/h Autonomia 45-60 km Tempi di ricarica 5 ore Ruote 16 pollici Prezzo senza bonus 777 euro Prezzo con incentivi 311 euro

4. Nilox Doc X1

Considerata da molti esperti ed appassionati la miglior bici elettrica da città, per la sua guida confortevole e la praticità che offre a chi la guida.

Ha una portata massima di 100 chilogrammi, con una velocità massima di 25 km/h. Il tempo di ricarica è di 3 ore, mentre l’autonomia della batteria è di 25 chilometri con modalità elettrica.

Peso 20 kg Velocità massima 25 km/h Autonomia 25 km Tempi di ricarica 3 ore Ruote 20 pollici Prezzo senza bonus 677 euro Prezzo con incentivi 271 euro

5. Argento Omega

Una bici elettrica da poter utilizzare anche fuori città, con cambio shimano a 7 rapporti ed un display LED che può gestire i livelli di potenza della pedalata assistita, le luci e l’accensione della batteria.

Ha delle ruote da 26 pollici, che la rende più pesante delle precedenti, che erano modelli pieghevoli in maggioranza. I freni sono a disco con modalità TEKTRO.

Peso 24 kg Batteria Samsung 36V 10.4Ah Velocità massima 25 km/h Autonomia 80 km Tempi ricarica 6 ore Ruote 26 pollici Prezzo senza bonus 1088 euro Prezzo con incentivi 436 euro

