Calenda attacca Di Battista: “Lo manderei a zappare”

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha attaccato l’attivista del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, dai microfoni di Rai Radio1 sulla trasmissione Zapping. Di Battista era tornato in tv nei giorni scorsi, creando una divisione interna al M5S per le sue dichiarazioni ed attaccando gli altri partiti. “Un paese che perde tempo dietro a Di Battista durante una crisi e che elegge persone come Di Battista, una persona in cui in un paese normale gli darebbero una zappa ed un calcio nel sedere, è un paese destinato a scomparire”, questa la posizione del leader di zione.

“Votiamo persone a cui non daremmo da gestire nemmeno un bar, però gli diamo lo Stato perché non consideriamo lo Stato nostro. A me di Di Battista non ne me frega niente, lo manderei a zappare”, ha dichiarato Calenda, aprendo ad ulteriori polemiche.