M5S-Venezuela, Crimi: “Fake news”. Ma l’emittente ABC conferma tutto

Sono ancora in corso le polemiche per la notizia data dall’emittente spagnolo ABC.es, su un presunto finanziamento nel 2010 al Movimento 5 Stelle dal governo di Hugo Chavez. Il capo politico, Vito Crimi, ha negato ogni accusa, spiegando che si tratta di “fake news”. Le accuse riguardano 3,5 milioni di euro che sarebbero arrivati a Milano tramite il Consolato del Venezuela e destinati a Gianroberto Casaleggio.

Il figlio Davide ha annunciato querele, spiegando che si tratta di una “fake news” già in circolazione dal 2016, cosa di cui non si trova riscontro. Cercando negli archivi del sito dell’emittente spagnola e dei quotidiani italiani per il 2016, infatti, non si trovano notizie inerenti ad un pagamento effettuato in nero al Movimento 5 Stelle da parte del Venezuela. “Non permetterò che si infanghi il nome di mio padre, siamo sempre stati finanziati in maniera trasparente”, queste le parole di Davide Casaleggio.

Ma Abc.es conferma

Dopo le smentite del M5S è intervenuto il vicedirettore di Abc.es, Luis Ventoso: “Confermiamo tutto, siamo un giornale serio. Abbiamo fatto le nostre verifiche”.