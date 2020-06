Massimo Carminati torna libero: scaduti i termini dell’ordinanza cautelare

Massimo Carminati da oggi torna in libertà, senza obbligo di firma o di dimora. Secondo il suo legale, Cesare Placanica, nel mese di marzo aveva già scontato il massimo dei due terzi per il reato di corruzione. Massimo Carminati torna libero dopo cinque anni. Nei giorni scorsi era stata depositata la sentenza e le motivazioni per le quali i giudici non contestavano il reato di mafia a Massimo Carminati ed all’inchiesta “Mondo di mezzo”

L’istanza di scarcerazione è stata accolta dal Tribunale della Libertà, dopo tre pareri negativi arrivati dalla Corte d’Appello. Da oggi potrà uscire dal carcere di Oristano, dove era entrato nel dicembre 2014, per l’indagine sul “Mondo di mezzo”. In attesa della condanna definitiva, ora torna libero, visto che la carcerazione preventiva era arrivata al suo limite.

Rimane aperta l’accusa di reato per i suoi rapporti con il consigliere regionale ex Pdl, Luca Gramazio, al quale è stato contestato il 416bis.