Regno Unito, farmaco steroideo come parziale cura del Covid

Nel Regno Unito è stata trovata una prima cura contro il coronavirus, almeno nei primi resoconti che arrivano dalle autorità sanitarie del paese. Si tratta di un farmaco steroideo, molto economico negli Stati Uniti e sembra efficace contro il Covid-19. Nessun altro medicinale aveva ricevuto una stima simile, come ha spiegato il prof Peter Horby, che è il medico a capo della sperimentazione per le cure da Covid-19, alla quale partecipa anche l’università di Oxford.

Il farmaco sarebbe il desametasone, un antinfiammatorio steroideo, che costa cinque sterline nel Regno Unito. Nel paese britannico era stata messa a punto una piattaforma per trovare possibili cure al Covid-19, denominata Recovery.

Sono stati pubblicati i risultati della sperimentazione, effettuata su 2 mila pazienti, che è stata messa in correlazione con altri 4 mila pazienti che non avevano assunto il farmaco. Dai dati sembra che il desametasone avrebbe salvato la vita di un terzo delle persone positive al Covid-19. Tutte le persone erano sottoposte a ventilazione polmonare. Il farmaco è stato somministrato per dieci giorni ai pazienti in cura.