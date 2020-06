Sondaggi politici oggi 16 giugno: Azione al 4%, calo del PD

I sondaggi politici di oggi 16 giugno realizzato da Euromedia per la trasmissione L’Aria che Tira su La7, mostrano un aumento dei consensi per Azione, il partito di Carlo Calenda, che si avvicina al 4%. Crollo del PD rispetto alle ultime settimane ed anche in riferimento alle elezioni europee, mentre i consensi della Lega sembrano passati a Fratelli d’Italia. C’è da tener presente che le elezioni europee, con le quali si è effettuato il confronto, tendenzialmente vedono presenti una maggioranza di elettori “europeisti”, con percentuali, dunque maggiori per i partiti più legati all’Europa ed una sottostima nazionale per gli altri.

Lega resta primo partito

La Lega resta il partito con più consensi, con il 24,7%, nonostante una perdita di quasi dieci punti percentuali rispetto allo scorso anno. Consensi che guadagna in primis Fratelli d’Italia, con un aumento di sette punti percentuali, finendo al 13,4%, vicino al Movimento 5 Stelle, che si trova al 15,5%. Il Partito Democratico perde tre punti rispetto alle elezioni europee e finisce sotto il 20%. Forza Italia perde quasi un punto e si attesta al 7,9%.

Italia Viva è stimata al 3,3% dei consensi, con Azione che fa segnare il suo record con il 3,7% dei consensi, a confermare un periodo di trend positivo, come visto anche sui sondaggi politici di altri istitituti. Più Europa perde dei consensi rispetto al risultato delle europee, mentre guadagna un punto La Sinistra. Cambiamo è stimato poco sotto il punto percentuale.

15 GIU EU 2019 DIFF Lega 24,7 34,3 -9,6 PD 19,7 22,7 -3 M5S 15,5 17,1 -1,6 Fratelli d’Italia 13,4 6,5 +6,9 Forza Italia 7,9 8,8 -0,9 Italia Viva 3,3 – +3,3 Azione 3,7 – +3,7 Più Europa 1,8 3,1 -1,3 Europa Verde 1,5 2,3 -0,8 La Sinistra 2,9 1,7 +1,2 Cambiamo 0,8 – +0,8 Altri 4,8 3,5 +1,3

Nota metodologica

Il sondaggio è stato effettuato con 800 interviste, con un margine di errore del 3,5%.