Coronavirus nel mondo, Pechino alza l’allerta Covid

Ora Pechino ha timore di una nuova ondata nella città, con nuovi casi positivi e la chiusura di tutte le scuole per prevenire la diffusione del contagio. Nei giorni scorsi era partito un focolaio dovuto ad un mercato della carne, che ha portato alla chiusura di dieci quartieri inizialmente.

Il Brasile fa segnare un nuovo record di contagiati, con oltre 34 mila contagi in 24 ore ed il numero di morti che sale a 45 mila. In America Latina l’epidemia sembra oramai in crescita costante, con paesi come il Peru, il Cile ed il Messico che aumentano i loro positivi.