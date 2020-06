Coronavirus, Pechino mette sotto accusa i salmoni. 400 dipendenti positivi in Germania

Negli ultimi giorni si sono accertati nuovi focolai in varie zone che erano state considerate a basso rischio, come la città di Pechino, che ha visto la chiusura di dieci quartieri e di tutte le strutture per l’infanzia in poche ore, a causa di un nuovo focolaio. Questi nuovi contagi sono arrivati dal mercato pechinese di Xinfadi, come è stato comunicato dalle autorità cinesi, con tracce di Covid-19 trovato su un banco che tagliava del salmone. Da questo dato è stato bandito tutto il salmone importato. I media cinesi hanno dato la colpa al salmone norvegese, cosa ancora da appurare e non confermata dalle istituzioni della Norvegia.

Nuovo focolaio in Germania

Anche in Germania è stato trovato un focolaio molto vasto, con 400 dipendenti positivi al coronavirus nella zona del Nordreno-Vesftalia, nell’azienda di carni Toennies. In totale l’azienda ha 6 mila dipendenti, mentre i 400 sono stati posti in quarantena e si cerca di contenere il focolaio.