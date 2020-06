Indagato il governatore della Toscana Enrico Rossi per turbativa d’asta

Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, è stato iscritto nel registro degli indagati, insieme ad altre sei persone, per reati riconducibili ad una gara regionale per la fornitura di bus. La Procura di Firenze sta indagando sulla gara regionale per il trasporto pubblico, un bando da 4 miliardi che vale per 11 anni.

Rossi: “Calunnie infamanti”

Il governatore ha rigettato le accuse: “Esposto fatto dalla cordata di imprese che hanno perso la gara”, questa la posizione di Enrico Rossi, che però ha dichiarato di non voler querelare la cordata. “Aspetto il momento giusto per querelare i calunniatori”, queste le parole di Rossi, che fanno discutere gli utenti sui social network.