Maturità, oggi l’esame: quali sono le novità, le regole e le prove

Oggi si terranno gli esami di Stato in tutta Italia, come ha previsto il governo con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Saranno 500 mila studenti che prenderanno parte alla Maturità 2020, dopo aver concluso l’anno scolastico nel mese di marzo, quando è iniziato il lockdown da coronavirus. Gli studenti rientreranno dopo 3 mesi in aula, con una prova orale da affrontare per ottenere il diploma.

Intanto il governo sta lavorando alla riapertura della scuole, con la data del 14 settembre che è quella proposta alle regioni, che sembra poter andare bene. Quella di oggi sarà anche una prova per i sistemi di sicurezza da Covid-19, con il commissario straordinario Domenico Arcuri che ha dichiarato che ci sarà la massima sicurezza nelle scuole.

L’esame

Il colloquio durerà circa 60 minuti, con cinque fasi, nelle quali ci sarà la presentazione di un elaborato, consegnato dallo studente entro il 13 giugno, riguardante le materie della seconda prova scritta. Al posto della prima prova scritta ci sarà l’analisi di un testo di letteratura italiana, poi ci sarà anche una fase nella quale parlare dell’esperienza di tirocinio e in ultimo una fase legata a “Cittadinanza e Costituzione”, come voluto dalla ministra Azzolina. Il totale dei crediti per l’orale saranno 40, mentre 60 saranno dati dal percorso dello studente.

Le misure di sicurezza

Si manterranno le distanze di sicurezza, inoltre verrà scansionata la temperatura all’entrata, che non dovrà superare i 37,5 gradi. Non sarà obbligatorio portare guanti, ma si potrà utilizzare il gel messo a disposizione dalla scuola.