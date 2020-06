The Last of Us 2, da oggi al via le spedizioni dei pre-ordini su Amazon

Si avvicina la data del lancio ufficiale di Last of Us 2, uno dei giochi più attesi dell’anno e che arriva dopo cinque anni dall’ultimo capitolo, diventato uno dei più popolari al mondo. Alcuni ordini sono in corso di elaborazione nella giornata di oggi e potrebbero arrivare in tempo per venerdì.

La data di uscita ufficiale è il 19 giugno, ma la maggior parte dei pre-ordini effettuati su Amazon saranno spediti dalla giornata di domani e potranno arrivare per la giornata di martedì 23 giugno, come ha comunicato l’azienda via mail ad alcuni clienti.

Last of Us 2 è ancora in offerta su Amazon a 59 euro (a questo indirizzo), con un risparmio di quasi 20 euro rispetto al prezzo di copertina. Con cinque euro in più si riesce a comprare la versione con Steelbook, che è un’esclusiva per Amazon.