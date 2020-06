Von der Leyen: “Uniti per il vaccino. Ue non è isola”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato degli scenari futuri per il continente e per il raggiungimento di un vaccino contro il Covid-19. Ci sarà un summit il prossimo 27 giugno, che dovrà mettere insieme paesi e compagnie farmaceutiche, con delle prenotazioni del vaccino anche per i paesi più poveri, come quelli dell’est Europa. Questa la posizione della presidente Von der Leyen, in videomessaggio, che ha presentato le prossime mosse dell’Europa sul vaccino.

“I paesi ad alto reddito, agirebbero come gruppo inclusivo per mettere insieme i compratori. L’Europa non è un’isola, le nostre economie sono connesse tra loro”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea.