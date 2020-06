Atlantia scrive all’Ue: “Il governo viola le regole”

Il gruppo Atlantia, che detiene Autostrade per l’Italia, ha scritto una lettera al vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, per segnalare alcuni provvedimenti all’interno del Milleproroghe che secondo l’azienda violerebbero le regole europee. Nel dettaglio una norma che riduce la compensazione ad Atlantia in caso di revoca anticipata del contratto di concessione, oltre al cambiamento del meccanismo per stabilire i pedaggi.

Non c’è stata una risposta dalla Commissione europea, che ora dovrà valutare la situazione ed eventualmente intervenire.