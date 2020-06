Coronavirus nel mondo, continuano ad aumentare i casi a Pechino

Sono in aumento i casi a Pechino, dopo la scoperta di un nuovo focolaio nei giorni scorsi, che ha portato alla chiusura di scuole e quartieri, per cercare di contenere il contagio.

In Germania è stato accertato un focolaio in un’azienda di carni con 400 nuovi positivi, mentre il numero dei decessi rimane inferiore alle 9 mila unità. L’Italia resta il quarto paese al mondo per decessi, con oltre 34 mila, come comunicato nella giornata di ieri.

In Brasile è stato quasi raggiunto il milione di positivi, con 46 mila morti, mentre i posti letto in terapia intensiva sono fermi a 8 mila, confermando il collasso del sistema sanitario, annunciato nelle scorse settimane da alcuni governatori.