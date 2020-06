Dl Elezioni, la maggioranza rischia due volte al Senato. Posta la fiducia

La maggioranza di governo ha rischiato di andare sotto al Senato sul decreto Elezioni, con una richiesta della Lega che non avrebbe reso possibile al Governo di porre la fiducia, come era intenzione. La proposta del senatore Calderoli, di evitare la discussione dei singoli articoli del decreto, ma di procedere direttamente con il voto finale. In quel momento molti senatori erano usciti dall’Aula e si è proceduto con il voto per alzata di mano, con conseguente approvazione della proposta della Lega.

Questa proposta avrebbe portato subito alla votazione sul decreto, rendendo impossibile al governo di porre la fiducia. La maggioranza ha chiesto subito un nuovo voto e si è proceduto con una votazione elettronica. Questo nuovo voto è passato per poco, con 105 voti contro 102 voti.

Ma successivamente la vicecapogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha chiesto di verificare con le telecamere la presenza dei senatori in Aula. A questo punto la seduta è stata sospesa per la verifica, per poi arrivare all’annuncio della presidente Casellati: “Nessun senatore è entrato in Aula dopo la chiusura delle porte per la seconda votazione”.