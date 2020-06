Incontro tra Mattarella ed il Governo

Il capo dello Stato ha ricevuto gli esponenti del Governo in vista del Consiglio europeo di domani, che verterà sul Recovery Fund. Sono stati ricevuti da Sergio Mattarella il premier Conte, i ministri Gualtieri, Di Maio, Amendola ed il sottosegretario Fraccaro. Nei giorni scorsi c’era stato qualche rallentamento per il Recovery Fund, con il governo italiano che ha minimizzato sulla data di domani, definita “consultiva” e ponendo come data importante quella di luglio. Non dovrebbero arrivare, dunque, notizie positive nella giornata di domani, con i quattro paesi definiti “frugali” dell’Unione Europea che chiedono prestiti e non finanziamenti a fondo perduto.

Mattarella ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal governo: “I risultati ottenuti sono patrimonio dell’Europa”, questa la posizione del Quirinale.